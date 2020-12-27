У Мінську протестувальники вийшли на вулиці ще до світанку: відбулися затримання
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Сьогодні вранці жителі Мінська вийшли на протести ще до світанку. Так, мітинги пройшли в багатьох районах білоруської столиці, не обійшлося і без затримань. Про це повідомляє УНН з посиланням на Onliner.
“Люди продовжують виходити на марші якщо не в центрі, то в своїх районах. Раніше ці прогулянки супроводжували величезні колони техніки силовиків і тотальне відключення інтернету. Але практика останніх вихідних показала, що такі заходи застосовуватися перестали”, — пише видання.
Відзначається, що затримання що в мікрорайоні Мінська Сокіл були зафіксовані затримання з самого ранку.
“Уже о 6:45 мінчани почали ходи в районі тракторного заводу. Ще затемна пройшов і марш в Малинівці, а з приходом світанку підтяглася також вулиця Маяковського. Також з ранку було помічено групу людей з червоно-зеленими прапорами, яка вишикувалася у проспекту Незалежності в районі Уруччя”, — додає видання.
Тим часом недалеко від парку Челюскінців була помічена колона автомобілів з червоно-зеленими прапорами. Ближче до обіду жителі мікрорайону Лєбяжий вийшли на прогулянку в районі Дроздов.
На недільний марш вийшли і жителі столичного мікрорайону Чижівка.
Додамо, що це вже 141-ий день протестів у країні.
Нагадаємо, в Білорусі створена громадська ініціатива зі звільнення всіх переслідуваних за політично вмотивованими кримінальними справами. Кампанія “Звільнення-2020” прагне “донести голос рідних політичних в’язнів до білоруської та міжнародної спільноті, організувати спільні дії з підтримки один одного, зміцнити солідарність всього суспільства”.
Як раніше повідомлялося в УНН, з заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує захисту, в Україні звернулися 15 громадян Білорусі.