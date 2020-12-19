У ДМС повідомили, скільки білорусів шукали політпритулку в Україні після початку протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Із заявами про визнання біженцем чи особою, що потребує захисту, до України звернулися 15 громадян Білорусі. Про це повідомили у Державній міграційній службі у відповідь на запит "Радіо Свобода", передає УНН.
Так, зазначається, що ДМС просили повідомити, скільки громадян Білорусі звернулись до України за політичним притулком, починаючи від 9 серпня 2020 року, коли відбулись президентські вибори у цій країні.
"До територіальних органів ДМС протягом серпня-листопада 2020 року із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, звернулось 15 громадян Республіки Білорусь. Щодо 10 осіб територіальними органами ДМС прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту", – повідомили у ДМС.
Згідно з повідомленням, за серпень-листопад поточного року рішення про визнання громадян Білорусі біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та про відмову у наданні захисту в Україні, ДМС не ухвалювала.
Нагадаємо, у жовтні цього року МВС Білорусі повідомило про виїзд 13 тисяч білорусів до Польщі і України.
Як повідомляв УНН, за даними станом на листопад поточного року, в Україні постійно проживало 9 543 громадянина Республіки Білорусь, на підставі посвідок на постійне проживання.