В Минрегионе рассказали, когда будут рассматривать энергетические законопроекты
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. На следующей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит во втором чтении ранее принятые "за основу" законопроекты по энергоэффективности зданий, жилищно-коммунальным услугам, а также создание Фонда энергоэффективности. Об этом на сегодняшней встрече с региональными средствами массовой информации "Децентрализация. Истории успеха. Новые задачи" сообщил министр регионального развития Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.
"На следующей неделе мы будем рассматривать во втором чтении законы, касающиеся энергоэффективности зданий, жилищно-коммунальных услуг, а также Фонда энергоэффективности. Это дает возможность получить техническую поддержку и дает возможность получить финансовую поддержку как от государства, так и от наших международных партнеров. Поддержка будет до 50% мероприятий, которые будут проводиться непосредственно в домах", - сказал Г.Зубко.
Напомним, в конце февраля премьер-министр Владимир Гройсман призвал парламент в ближайшее время подготовить ко второму чтению и принять законопроект о рынке электроэнергии.