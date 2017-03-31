В Минрегионе рассказали, когда будут рассматривать энергетические законопроекты

"На следующей неделе мы будем рассматривать во втором чтении законы, касающиеся энергоэффективности зданий, жилищно-коммунальных услуг, а также Фонда энергоэффективности. Это дает возможность получить техническую поддержку и дает возможность получить финансовую поддержку как от государства, так и от наших международных партнеров. Поддержка будет до 50% мероприятий, которые будут проводиться непосредственно в домах", - сказал Г.Зубко.

Напомним, в конце февраля премьер-министр Владимир Гройсман призвал парламент в ближайшее время подготовить ко второму чтению и принять законопроект о рынке электроэнергии.