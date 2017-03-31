У Мінрегіоні розповіли, коли розглядатимуть енергетичні законопроекти

“На наступному тижні ми будемо розглядати в другому читанні закони, які стосуються енергоефективності будівель, щодо житлово-комунальних послуг, а також Фонду енергоефективності. Це дає можливість отримати технічну підтримку і дає можливість отримати фінансову підтримку як від держави, так і від наших міжнародних партнерів. Підтримка буде до 50% заходів, які будуть проводитися безпосередньо в будинках”, — сказав Г.Зубко.

Нагадаємо, в кінці лютого Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав парламент найближчим часом підготувати до другого читання і ухвалити законопроект про ринок електроенергії.