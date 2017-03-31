У Мінрегіоні розповіли, коли розглядатимуть енергетичні законопроекти
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На наступному пленарному тижні Верховна рада розгляне у другому читанні раніше ухвалені “за основу” законопроекти щодо енергоефективності будівель, щодо житлово-комунальних послуг, а також створення Фонду енергоефективності. Про це на сьогоднішній зустрічі з регіональними засобами масової інформації “Децентралізація. Історії успіху. Нові завдання” повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.
“На наступному тижні ми будемо розглядати в другому читанні закони, які стосуються енергоефективності будівель, щодо житлово-комунальних послуг, а також Фонду енергоефективності. Це дає можливість отримати технічну підтримку і дає можливість отримати фінансову підтримку як від держави, так і від наших міжнародних партнерів. Підтримка буде до 50% заходів, які будуть проводитися безпосередньо в будинках”, — сказав Г.Зубко.
Нагадаємо, в кінці лютого Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав парламент найближчим часом підготувати до другого читання і ухвалити законопроект про ринок електроенергії.