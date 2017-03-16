В Минприроды не хотят контролировать оборот опасных отходов

Министр заявил, что Минприроды только формирует политику в сфере опасных отходов, а контролировать ее не обязан. Также О.Семерак сравнил опасные отходы с дровами, заявив, что их накопления и хранения на территории областей - проблемы их владельцев, а не государства в лице Минприроды и областных администраций.

"Вы вообще понимаете, что такое опасные отходы? И кто является владельцами этих отходов, и есть ли ОГА способные дать ответ, сколько дров находится на территории областей? Если вы являетесь владельцем дров, то надеюсь, что вы знаете, сколько дров у вас есть на дворе. А должна ли это знать областная администрация, сколько этих дров есть на территории? Наверное, нет. И должна ли вообще областная администрация знать весь перечень того, что у вас на балансе, а на балансе у вас есть опасные отходы, поэтому ваш вопрос абсолютно некорректен ", - заявил О.Семерак.

Министр вновь похвалил себя за разработку Национальной стратегии обращения с отходами, которая должна быть представлена ​​еще в декабре 2016 года, однако на сегодняшний день существует только в виде редакции для общественного обсуждения.

"Мы говорим о следующем: государство формирует через Минприроды политику обращения с опасными отходами как часть обращения со всеми отходами. Соответствующее Стратегию обращения с отходами мы, вместе с министерствами экономики и региональной политики и нашими партнерами из Европейского банка реконструкции и развития, разработали. С декабря месяца ведем публичную дискуссию. Один из семи пунктов раздел обращения с опасными отходами. Там будет предложена новая политика, которая будет реализована через новое законодательство.

На сегодня обращения с опасными отходами регулируется законодательством, определяющим, что тот, кто производит опасные отходы и с ними работает, должен получить соответствующую лицензию. Те, кто производит опасные отходы, например фармацевтическое производство, получает соответствующие разрешения на свой технологический процесс, и они, соответственно, должны учитывать количество опасных отходов. Вы к ним можете обратиться - и они предоставят вам такую ​​информацию, если не будут считать это коммерческой тайной. Областная государственная администрация не обладает такой информацией и это не в пределах ее компетенции. И то, что вы критикуете ОГА, - это неверно ", - сказал О.Семерак.

Министр считает, что все накопленные опасные отходы утилизируются.

"Эти опасные отходы могут накапливаться в течении олного года, а затем, в соответствии с украинским законодательством, должны надлежащим образом быть утилизированы. Утилизацией опасных отходов в Украине занимаются лицензированные компании, которыми занимается министерство природы ", - сказал О.Семерак.

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Также министр упомянул о результатах проверки, которую Минприроды провело среди лицензиатов на обращение с опасными отходами.

"С 16 сентября по 1 января 2017 года мы провели, если я не ошибаюсь, проверки 74 лицензиатов. Примерно 80% лицензиатов потеряли эти лицензии, потому что они осуществляли деятельность, не соответствующую лицензионным условиям ", - отметил он.

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Также О.Семерак считает, что Украина справляется с утилизацией опасных отходов.

"В октябре прошлого года я отчитывался о выполнении этой работы в Европейском парламенте, и у вас есть возможность взять этот отчет, и Украина там признана одной из лучших стран, которая справляется с этой проблемой на территории ЕС и ассоциированных стран в ЕС", - заявил он.

Напомним, ранее О.Семерак, выступая в Европарламенте, пообещал, что средства на утилизацию опасных пестицидов будут заложены в Госбюджете на 2017 год.

"Мы зарезервировали средства для решения этой проблемы в этом году и заложили их в проект госбюджета 2017 года", - сказал он.

Также напомним, в Херсонской области не могут найти пропавшие 180 бочек с непригодными пестицидами. Бочки стояли на открытой местности, без соответствующего ограждения и предупредительных знаков. При этом остальные пестициды, а это около 20 бочек также никто не перегрузил.

Кроме того, не могут перезатарить непригодные пестициды в Сумской области. Жители сел Синевка, Московское и Саи Липоводолинского района Сумской области уже 8 лет страдают от свалки опасных отходов. Ядовитые химикаты размещены у домов людей. Недавно были выделены средства на перезатаривание яда, однако пестициды и до сих пор остаются на том же месте.

В Днепропетровской области из-за нехватки средств на утилизацию обнаруженный ядомогильник с непригодными пестицидами засыпали снова землей.

Джуринский ядомогильник в Винницкой области уже давно является источником болезней и отравления среди местных жителей.

В Закарпатской области 225 тонн ядохимикатов вытекают из ржавых бочек, провоцируя экологическую катастрофу .

Справка УНН: Пестициды, в связи с токсичностью, вредны для человека и окружающей среды. Потенциальная угроза от их использования заключается как в острой токсичности при попадании в организм человека или животных, так и в хроническом действии, в кумулятивном эффекте, в миграции остатков пестицидов водными и воздушными путями на значительные расстояния.

Среди болезней, которые могут появиться в результате интоксикации организма, - злокачественные опухоли (чаще всего - опухоли печени), хромосомные нарушения, повышение интенсивности мутационного процесса, что связано с повышением частоты проявления наследственных болезней обмена, аномалий развития и тому подобное.

Более половины пестицидов относятся до мутагенов - веществ, которые изменяют наследственную природу растений и животных, включая человека.