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У Мінприроди не хочуть контролювати обіг небезпечних відходів

У Мінприроди не хочуть контролювати обіг небезпечних відходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак переклав відповідальність за хаотичну ситуацію у сфері небезпечних відходів на виробників, повідомляє УНН.

Міністр заявив, що Мінприроди лише формує політику у сфері небезпечних відходів, а контролювати її не зобов’язане. Також О.Семерак порівняв небезпечні відходи з дровами, заявивши, що їх накопичення і зберігання на території областей — проблеми їх власників, а не держави в особі Мінприроди та обласних адміністрацій.

“Ви взагалі розумієте, що таке небезпечні відходи? І хто є власниками цих відходів, і чи є ОДА спроможними дати відповідь, скільки дров знаходиться на території областей? Якщо ви є власником дрів, то сподіваюся, що ви знаєте, скільки дрів у вас є на дворі. А чи має це знати обласна адміністрація, скільки цих дров є на території? Напевно, ні. І чи повинна взагалі обласна адміністрація знати весь перелік того, що у вас є на балансі, а на балансі у вас є небезпечні відходи, тому ваше питання є абсолютно некоректне”, — заявив О.Семерак.

Міністр знов похвалив себе за розробку Національної стратегії поводження з відходами, яка мала бути представлена ще у грудні 2016 року, проте на сьогоднішній день існує лише у вигляді редакції для громадського обговорення.

“Ми говоримо про наступне: держава формує через Мінприроди політику поводження з небезпечними відходами як частину поводження з усіма відходами. Відповідну Стратегію поводження з відходами ми, разом з міністерствами економіки і регіональної політики та нашими партнерами з Європейського банку реконструкції і розвитку, розробили. З грудня місяця ведемо публічну дискусію. Один із семи пунктів є розділ поводження з небезпечними відходами. Там буде запропонована нова політика, яка буде реалізована через нове законодавство.

Станом на сьогодні поводження з небезпечними відходами регулюється законодавством, яке визначає, що той, хто продукує небезпечні відходи і з ними працює, повинен отримати відповідну ліцензію. Ті, хто продукує небезпечні відходи, наприклад фармацевтичне виробництво, отримує відповідні дозволи на свій технологічний процес, і вони, відповідно, мають облікувати кількість небезпечних відходів. Ви до них можете звернутися - і вони нададуть вам таку інформацію, якщо не будуть вважати це комерційною таємницею. Обласна державна адміністрація не володіє такою інформацією і це не є в межах її компетенції. І те, що ви критикуєте ОДА, — це невірно”, — сказав О.Семерак.

Міністр вважає, що усі накопичені небезпечні відходи утилізовуються.

“Ці небезпечні відходи можуть накопичуватися до року часу, а далі, згідно з українським законодавством, повинні належним чином його утилізувати. Утилізацією небезпечних відходів в Україні займаються ліцензовані компанії, якими займається міністерство природи”, — сказав О.Семерак.

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Також міністр згадав про перевірки, які Мінприроди провело серед ліцензіатів на поводження з небезпечними відходами.
“З 16 вересня по 1 січня 2017 року ми провели, якщо я не помиляюся, перевірки 74 ліцензіатів. Приблизно 80% ліцензіатів втратили ці ліцензії, тому що вони здійснювали діяльність, яка не відповідає ліцензійним умовам”, — зазначив він.

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Також О.Семерак вважає, що Україна справляється з утилізацією небезпечних відходів.

“В жовтні минулого року я звітував про виконання цієї роботи у Європейському парламенті, і у вас є можливість взяти цей звіт, і Україна там визнана однією з найкращих країн, яка справляється з цією проблемою на території ЄС та асоційованих країн до ЄС”, — заявив він.

Нагадаємо, раніше О.Семерак, виступаючи у Європарламенті, пообіцяв, що кошти на утилізацію небезпечних пестицидів будуть закладені у Держбюджеті на 2017 рік.

“Ми зарезервували кошти для вирішення цієї проблеми в цьому році і заклали їх у проект Держбюджету 2017 року”, — сказав він.

Також нагадаємо, на Херсонщині не можуть знайти зниклі 180 бочок з непридатними пестицидами. Бочки стояли на відкритій місцевості, без відповідного огородження та попереджувальних знаків. При цьому решту пестицидів, а це близько 20 бочок також ніхто не перевантажив.

Крім того, не можуть перезатарати непридатні пестициди на Сумщині. Жителі сіл Синівка, Московське і Саї Липоводолинського району Сумської області вже 8 років страждають від звалища небезпечних відходів. Отруйні хімікати розміщені біля помешкання людей. Нещодавно було виділено кошти на перезатарення отрути, однак пестициди й досі залишаються на тому ж місці.

На Дніпропетровщині через брак коштів на утилізацію виявлений отрутомогильник з непридатними пестицидами засипали знов землею.

Джуринський отрутомогильник на Вінничині вже давно є джерелом хвороб та отруєння серед місцевих мешканців.

У Закарпатській області 225 тонн отрутохімікатів витікають з іржавих бочок, провокуючи екологічну катастрофу.

Довідка УНН: Пестициди, у зв’язку з токсичністю, шкідливі для людини і навколишнього середовища. Потенційна загроза від їх використання полягає як у гострій токсичності при потраплянні в організм людини або тварин, так і в хронічній дії, в кумулятивному ефекті, в міграції залишків пестицидів водними і повітряними шляхами на значні відстані.

Серед хвороб, які можуть з’явитися внаслідок токсикації організму, — злоякісні пухлини (найчастіше — пухлини печінки), хромосомні порушення, підвищення інтенсивності мутаційного процесу, що пов’язано з підвищенням частоти прояву спадкових хвороб обміну, аномалій розвитку тощо.

Більше половини пестицидів належать до мутагенів — речовин, які змінюють спадкову природу рослин і тварин, включаючи людину.

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