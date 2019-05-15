В Минобразования рассказали о проблемах с зачислением детей в первый класс

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 53917 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 81065 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 97219 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101589 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125040 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112182 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138170 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144718 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130180 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130226 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Тарифы Трампа против Канады являются поводом для аннексии – Мелани Жоли

Тарифы Трампа против Канады являются поводом для аннексии – Мелани Жоли

7 марта, 17:24 • 26217 просмотра
Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

7 марта, 18:17 • 31626 просмотра
В оккупированном Крыму, под предлогом учений, активизированы массовые проверки

В оккупированном Крыму, под предлогом учений, активизированы массовые проверки

7 марта, 18:32 • 21412 просмотра
Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

7 марта, 18:48 • 27694 просмотра
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

7 марта, 19:47 • 43743 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 100796 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 125039 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 150512 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 162502 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 221051 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 53906 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 44368 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 66833 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 95063 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 95423 просмотра
Актуальное
В Минобразования рассказали о проблемах с зачислением детей в первый класс

В Минобразования рассказали о проблемах с зачислением детей в первый класс

Киев  •  УНН

 • 25498 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. При зачислении детей в I класс многие родители будущих школьников в Украине сталкиваются с проблемой отсутствия прописки по месту жительства. Об этом сообщил руководитель экспертной группы по координационной политики Директората стратегического планирования и европейской интеграции МОН Александр Сыч в комментарии корреспонденту УНН.

"Единственная проблема (при зачислении в I класса - ред.) связана с регистрацией места жительства, так как норма о свободе передвижения, предусматривает, что, когда родители переезжают на длительный срок, они легко регистрируются по упрощенной процедуре. Однако там есть одна проблема - они регистрируются (на новом месте - ред.), только когда снялись с предыдущего места регистрации. И сейчас родители живут реально годы в Киеве, а зарегистрированы в селах, в других городах - где угодно. И как зачислять их детей в первый класс?", - отметил Сыч.

По его словам, в МОН предусмотрели целый перечень документов, которые могут подтверждать фактическое место проживания ребенка - в том числе, договор аренды жилья, справка по постановке на учет ВПО, любые документы, подтверждающие право собственности на жилье и тому подобное.

При этом он добавил, что пока механизм зачисления в I класс затруднен, так как в МОН нет единой электронной базы. Подобные механизмы существуют где-то на местном уровне - в частности в Киеве, что значительно упрощает процедуру зачисления, поскольку в базе определенного учебного заведения автоматически появляется перечень всех зарегистрированных в закрепленных за ним районах детей, и родителям остается только принести документы и написать заявление о желании учиться в нем.

Напомним, 8 мая прошлого года вступил в силу Порядок зачисления учащихся в первый класс.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы