В Минобразования рассказали о проблемах с зачислением детей в первый класс

"Единственная проблема (при зачислении в I класса - ред.) связана с регистрацией места жительства, так как норма о свободе передвижения, предусматривает, что, когда родители переезжают на длительный срок, они легко регистрируются по упрощенной процедуре. Однако там есть одна проблема - они регистрируются (на новом месте - ред.), только когда снялись с предыдущего места регистрации. И сейчас родители живут реально годы в Киеве, а зарегистрированы в селах, в других городах - где угодно. И как зачислять их детей в первый класс?", - отметил Сыч.



По его словам, в МОН предусмотрели целый перечень документов, которые могут подтверждать фактическое место проживания ребенка - в том числе, договор аренды жилья, справка по постановке на учет ВПО, любые документы, подтверждающие право собственности на жилье и тому подобное.



При этом он добавил, что пока механизм зачисления в I класс затруднен, так как в МОН нет единой электронной базы. Подобные механизмы существуют где-то на местном уровне - в частности в Киеве, что значительно упрощает процедуру зачисления, поскольку в базе определенного учебного заведения автоматически появляется перечень всех зарегистрированных в закрепленных за ним районах детей, и родителям остается только принести документы и написать заявление о желании учиться в нем.



Напомним, 8 мая прошлого года вступил в силу Порядок зачисления учащихся в первый класс.