У Міносвіти розповіли про проблеми із зарахуванням дітей до першого класу

"Єдина проблема (при зарахуванні до І класу - ред.) пов'язана із реєстрацією місця проживання, тому що норма про свободу пересування, передбачає, що, коли батьки переїжджають на тривалий термін, вони легко реєструються за спрощеною процедурою. Однак там є одна проблема – вони реєструються ( на новому місці – ред.), тільки коли знялися з попереднього місця реєстрації. І зараз батьки живуть реально роками в Києві, а зареєстровані в селах, в інших містах – де завгодно. І як зараховувати їхніх дітей в перший клас?", - зазначив О.Сич.



За його словами, у МОН передбачили цілий перелік документів, які можуть підтверджувати фактичне місце проживання дитини – в тому числі, договір оренди житла, довідка по взяттю на облік ВПО, будь-які документи, що підтверджують право власності на житло тощо.



При цьому він додав, що наразі механізм зарахування до І класу ускладнений, тому що в МОН немає єдиної електронної бази. Подібні механізми існують подекуди на місцевому рівні – зокрема в Києві, що значно спрощує процедуру зарахування, оскільки в базі певного навчального закладу автоматично з'являється перелік усіх зареєстрованих у закріплених за ним районах дітей, і батькам залишається лише принести документи й написати заяву про бажання навчатися в ньому.



Нагадаємо, 8 травня минулого року набув чинності Порядок зарахування учнів до першого класу.