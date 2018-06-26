В Минобороны рассказали о состоянии раненого на Донбассе военного
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Состояние здоровья раненого вчера на Донбассе украинского военного врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"Во время боевых действий один наш защитник ранен. Военнослужащего доставили в лечебное учреждение, состояние его здоровья характеризуется как удовлетворительное", - сказал Праута.
По его словам, в целом на протяжении прошлых суток подразделения Объединенных сил зафиксировали 24 прицельных обстрела.
"Наши войска вели активную оборону и 14 раз открывали огонь из штатного пехотного вооружения, заставляя противника прекратить огонь", - отметил представитель Минобороны.
Как сообщал УНН, на оккупированной территории Донбасса зафиксировали тяжелую технику боевиков.