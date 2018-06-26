У Міноборони розповіли про стан пораненого на Донбасі військового

“Під час бойових дій одного нашого захисника поранено. Військовослужбовця доставлено до лікувального закладу, стан його здоров’я характеризується як задовільний”, — сказав Праута.

За його словами, загалом упродовж минулої доби підрозділи Об’єднаних сил зафіксували 24 прицільних обстріли.

“Наші війська вели активну оборону та 14 разів відкривали вогонь у відповідь зі штатного піхотного озброєння, змушуючи противника припинити вогонь”, — зазначив представник Міноборони.

Як повідомляв УНН, на окупованій території Донбасу зафіксували важку техніку бойовиків.