В Минобороны назвали имена командующих, освобождающих территории на юге

Детали

По словам Маляр, "у нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие. Это они направляют, планируют, ведут за собой".

Вот кто освобождает наши территории на юге:

Александр Тарнавский бригадный генерал

Андрей Ковальчук генерал-майор

Андрей Грицьков бригадный генерал

Михаил Драпатый бригадный генерал

Андрей Гнатов бригадный генерал

Кроме того, замминистра показала фото воинов.

"Посмотрите на их невероятные лица. Это глубины внутренней силы, военного опыта, несокрушимости характера и воли к победе", - резюмировала Маляр.

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Командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук прибыл в освобожденный Херсон. Жители встретили его аплодисментами и возгласами: "Спасибо".