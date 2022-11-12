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У Міноборони назвали імена командувачів, які звільняють території на півдні

У Міноборони назвали імена командувачів, які звільняють території на півдні

Київ • УНН

 • 258007 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування. На цьому наголосила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр і назвала імена командувачів, які звільняють території на півдні, передає УНН.

Деталі

За словами Маляр, "у нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою".

Ось хто звільняє наші території на півдні:

Олександр Тарнавський бригадний генерал
Андрій Ковальчук генерал-майор
Андрій Грицьков бригадний генерал
Михайло Драпатий бригадний генерал
Андрій Гнатов бригадний генерал

Крім того, заступниця міністра показала фото воїнів.

"Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги", - резюмувала Маляр.

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Додамо

Командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук прибув до звільненого Херсона. Меешканці зустріли його оплесками і вигуками: "Дякую".

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