У Міноборони назвали імена командувачів, які звільняють території на півдні

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За словами Маляр, "у нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою".

Ось хто звільняє наші території на півдні:

Олександр Тарнавський бригадний генерал

Андрій Ковальчук генерал-майор

Андрій Грицьков бригадний генерал

Михайло Драпатий бригадний генерал

Андрій Гнатов бригадний генерал

Крім того, заступниця міністра показала фото воїнів.

"Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги", - резюмувала Маляр.

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Додамо

Командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук прибув до звільненого Херсона. Меешканці зустріли його оплесками і вигуками: "Дякую".