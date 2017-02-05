В Минобороны констатировали снижение вражеских обстрелов в зоне АТО

"Значительно снизилось количество вражеских обстрелов, а также текущих потерь в рядах украинских войск. Однако до полного перемирия еще далеко. Оккупанты активно применяют все имеющееся тяжелое вооружение. В Авдеевке вчера была очередная попытка штурма со стороны боевиков. Также противник препятствует ремонту поврежденной инфраструктуры", - сообщил спикер.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 4 февраля, в Авдеевке ранены двое украинских военных, погибших нет.

Напомним, за минувшие сутки, с 4 на 5 февраля, боевики 51 раз вели огонь по позициям украинских военных.