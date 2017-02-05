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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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В Минобороны констатировали снижение вражеских обстрелов в зоне АТО

Киев • УНН

 • 8044 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. На сегодня значительно снизилось количество вражеских обстрелов в зоне АТО, но боевики активно применяют тяжелое вооружение. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

В Минобороны констатировали снижение вражеских обстрелов в зоне АТО

"Значительно снизилось количество вражеских обстрелов, а также текущих потерь в рядах украинских войск. Однако до полного перемирия еще далеко. Оккупанты активно применяют все имеющееся тяжелое вооружение. В Авдеевке вчера была очередная попытка штурма со стороны боевиков. Также противник препятствует ремонту поврежденной инфраструктуры", - сообщил спикер.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 4 февраля, в Авдеевке ранены двое украинских военных, погибших нет.

Напомним, за минувшие сутки, с 4 на 5 февраля, боевики 51 раз вели огонь по позициям украинских военных.

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