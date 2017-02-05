В Минобороны констатировали снижение вражеских обстрелов в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. На сегодня значительно снизилось количество вражеских обстрелов в зоне АТО, но боевики активно применяют тяжелое вооружение. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Значительно снизилось количество вражеских обстрелов, а также текущих потерь в рядах украинских войск. Однако до полного перемирия еще далеко. Оккупанты активно применяют все имеющееся тяжелое вооружение. В Авдеевке вчера была очередная попытка штурма со стороны боевиков. Также противник препятствует ремонту поврежденной инфраструктуры", - сообщил спикер.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 4 февраля, в Авдеевке ранены двое украинских военных, погибших нет.
Напомним, за минувшие сутки, с 4 на 5 февраля, боевики 51 раз вели огонь по позициям украинских военных.