У Міноборони констатували зниження ворожих обстрілів у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. На сьогодні значно знизилась кількість ворожих обстрілів у зоні АТО, але бойовики активно застосовують важке озброєння. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Значно знизилась кількість ворожих обстрілів, а також поточні втрати у лавах украінських військ. Проте до повного перемир’я ще далеко. Окупанти активно застосовують усе наявне важке озброєння. В Авдіівці вчора була чергова спроба штурму з боку бойовиків. Також противник перешкоджає ремонту пошкодженої ним інфраструктури”, — повідомив речник.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, 4 лютого, в Авдіївці поранено двох українських військових, загиблих немає.
Нагадаємо, минулої доби, з 4 на 5 лютого, бойовики 51 раз вели вогонь по позиціях українських військових.