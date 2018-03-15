В Мининфраструктуры почти месяц не способны объяснить, зачем второпях переписывают устав "Украэроруха"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Министерство инфраструктуры Украины не может объяснить, по каким причинам поручило временному руководству "Украэроруха" переписывать устав предприятия, передает УНН.
Как известно, на ГП "Украэрорух" создана рабочая группа, которая должна внести изменения в действующий устав предприятия. Соответствующее поручение временное руководство ГП получило непосредственно от Министерства инфраструктуры Украины.
Так, 2 февраля (находясь в этот период в статусе и.о. министра инфраструктуры) заместитель министра Юрий Лавренюк подписал приказ о создании рабочей группы "по вопросам обработки изменений в устав Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины". В состав этой группы он включил себя лично, а также "по согласию" Александра Даценко. Последний, как известно, был назначен временно исполняющим обязанности директора ГП на время длительного больничного руководителя предприятия - Дмитрия Бабейчука.
В связи с этим УНН обратился в Министерство с просьбой объяснить, по каким причинам временному руководству "Украэроруха" было дано указание переписывать устав. Также УНН поинтересовался, чем обусловлена срочность такого решения и какова его конечная цель.
Через месяц после направления запроса в адрес Мининфраструктуры, по состоянию на 15 марта текущего года, УНН так и не получил ответов на запрашиваемую информацию.
Напомним, что главным по переписыванию устава "Украэроруха" назначили скомпрометированного чиновника - Сергея Гомболевского. И это несмотря на то, что указанное лицо, по данным СМИ, может быть причастно к выводу миллионных активов с ГП "Украэрорух" на проблемный "Платинум банк".