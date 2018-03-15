У Мінінфраструктури майже місяць не здатні пояснити, нащо поспіхом переписують статут "Украероруху"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністерство інфраструктури України не може пояснити, з яких причин доручило тимчасовому керівництву "Украероруху" переписувати статут підприємства, передає УНН.
Як відомо, на ДП “Украерорух” створено робочу групу, яка повинна внести зміни до чинного статуту підприємства. Відповідне доручення тимчасове керівництво ДП отримало безпосередньо від Міністерства інфраструктури України.
Так, 2 лютого (перебуваючи в цей період в статусі в.о. міністра інфраструктури) заступник міністра Юрій Лавренюк підписав наказ про створення робочої групи “з питань обробки змін до статуту Державного підприємства обслуговування повітряного руху України”. До складу цієї групи він включив себе особисто, а також “за згодою” Олександра Даценка. Останній, як відомо, був призначений тимчасово виконувачем обов’язків директора ДП на час тривалого лікарняного керівника підприємства — Дмитра Бабейчука.
У зв’язку з цим УНН звернувся до Міністерства із проханням пояснити, з яких причин тимчасовому керівництву “Украероруху” було надано вказівку переписувати статут. Також УНН поцікавився, чим зумовлена терміновість такого рішення та яка його кінцева мета.
За місяць після направлення запиту на адресу Мінінфраструктури, станом на 15 березня поточного року, УНН так і не отримав відповідей на запитувану інформацію.
Нагадаємо, що головним з переписування статуту “Украероруху” призначили скомпрометованого чиновника - Сергія Гомболевського. І це попри те, що вказана особа, згідно з даними ЗМІ, може бути причетною до виведення мільйонних активів з ДП “Украерорух” на проблемний “Платинум банк”.