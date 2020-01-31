В Мининфраструктуры готовят концессии пяти железнодорожных вокзалов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Министерстве инфраструктуры Украины готовят концессии вокзалов железнодорожных станций Чоп, Днепр, Николаев, Харьков и Хмельницкий. Об этом заявил глава Министерства Владислав Криклий во время презентации победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
"Также готовим концессии вокзалов железнодорожных станций Чоп, Днепр, Николаев, Харьков, Хмельницкий, которые должны дать новое качество для наших пассажиров на железной дороге", - сообщил Криклий.
Напомним, что Криклий анонсировал концессионные конкурсы в четырех крупных морпортах. Ранее Херсонский морпорт и порт Ольвия передали в концессию.
Добавим, ранее Президент хотел к середине года утвердить перечень объектов концессии.
Как сообщал УНН, закон о концессии приняли в октябре.