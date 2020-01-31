У Мінінфраструктури готують концесії п'ятьох залізничних вокзалів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Міністерстві інфраструктури України готують концесії вокзалів залізничних станцій Чоп, Дніпро, Миколаїв, Харків та Хмельницький. Про це заявив очільник Міністерства Владислав Криклій під час презентації переможців перших концесійних конкурсів в портах України, передає УНН з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
"Також готуємо концесії вокзалів залізничних станцій Чоп, Дніпро, Миколаїв, Харків, Хмельницький, які мають дати нову якість для наших пасажирів на залізниці", – повідомив Криклій.
Нагадаємо, що Криклій анонсував концесійні конкурси у чотирьох великих морпортах. Раніше Херсонський морпорт і порт Ольвія передали у концесію.
Додамо, раніше Президент хотів до середини року затвердити перелік об’єктів концесії.
Як повідомляв УНН, закон про концесію ухвалили у жовтні.