В Минфине надеются, что ВР во вторник проголосует за их изменения о трехлетнем бюджетировании

"Я надеюсь, что во вторник Верховная Рада утвердит наши изменения в Бюджетный кодекс, которые позволят в пилотном режиме начать в этом внедрение среднесрочного бюджетирования", - сказала она.

О.Маркарова пояснила, что в этом году Минфин попытается подать трехлетнюю бюджетную декларацию.

"И увидим, как пройдем в тестовом режиме этот путь для того, чтобы до конца года действительно подать уже новый Бюджетный кодекс, который со следующего года уже предложит это как правило", - отметила чиновник.

В этом контексте О.Маркарова отметила, что гораздо большая ответственность перекладывается на главных распорядителей бюджетных средств. Исходя из бюджетной резолюции со своими запросами на следующие три года, они должны будут не просто вкладывать информацию Министерству финансов, а должны будут сделать публичной отчетность за исполнение бюджета прошлого года в контексте достижения показателей своей эффективности, - пояснила первый заместитель министра финансов.

Напомним, дефицит государственного бюджета за 2016 удалось удержать на уровне 2,9% и он составил 70,3 млрд грн.