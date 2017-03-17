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У Мінфіні сподіваються, що ВР у вівторок проголосує за їхні зміни щодо трьохрічного бюджетування

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова сподівається, що Верховна Рада у вівторок внесе зміни до Бюджетного кодексу стосовно запровадження середньострокового бюджетування. Про це сьогодні повідомила під час звіту виконання Державного бюджету на 2016 рік, передає кореспондент УНН.

"Я сподіваюся, що у вівторок Верховна Рада затвердить наші зміни до Бюджетного кодексу, які дозволять в пілотному режимі розпочати в цьому запровадження середньострокового бюджетування", - сказала вона.

О.Маркарова пояснила, що у цьому році Мінфін спробує подати трирічну бюджетну декларацію.

"І побачимо, як пройдемо у тестовому режимі цей шлях для того, щоб до кінця року дійсно подати вже новий Бюджетний кодекс, який з наступного року вже запропонує це як правило", - зауважила посадовець.

У цьому контексті О.Маркарова зазначила, що набагато більша відповідальність перекладається на головних розпорядників бюджетних коштів. Виходячи з бюджетної резолюції зі своїми запитами на наступні три роки, вони повинні будуть не просто вкладати інформацію Міністерству фінансів, а повинні будуть зробити публічну звітність за виконання бюджету минулого року в контексті досягнення показників своєї ефективності, - пояснила перший заступник міністра фінансів.

Нагадаємо, дефіцит Державного бюджету за 2016 рік вдалося втримати на рівні 2,9% і він становив 70,3 млрд грн.

Українські Національні Новини

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