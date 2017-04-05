В Минэнерго рассказали, когда поступят первые поставки угля из ЮАР

"Первые поставки должны прийти 7 мая (с ЮАР - ред.). Зафрахтовано ... 280 тыс. тонн (угля антрацитовой группы - ред.). Но ЮАР нет таких объемов, которые нам необходимы. По маю мы закроемся. Но нам уже надо к зиме готовиться, поэтому, думаю, что в июне-августе будут плановые поставки", - сказал он.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщал, что Украина уже начала контрактовать уголь из Южной Африки, которое частично поступит в мае, и рассчитывает закупать уголь в Америке.

Он рассказал, что Украине нужно по балансу 4,7 млн тонн угля до 1 января 2018 года.

По информации министра, Украина получила информацию от США о том, что они нам могут поставить 2,5-3 млн тонн угля.