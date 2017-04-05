В Минэнерго рассказали, когда поступят первые поставки угля из ЮАР

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80606 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111926 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170263 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125265 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122210 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115430 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106273 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107388 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103836 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160733 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минэнерго рассказали, когда поступят первые поставки угля из ЮАР

В Минэнерго рассказали, когда поступят первые поставки угля из ЮАР

Киев  •  УНН

 • 23343 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украинские генерирующие компании зафрахтовали около 280 тыс. тонн угля в Южно-Африканской Республике и первые поставки должны поступить 7 мая. Об этом сообщил в комментарии УНН министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Первые поставки должны прийти 7 мая (с ЮАР - ред.). Зафрахтовано ... 280 тыс. тонн (угля антрацитовой группы - ред.). Но ЮАР нет таких объемов, которые нам необходимы. По маю мы закроемся. Но нам уже надо к зиме готовиться, поэтому, думаю, что в июне-августе будут плановые поставки", - сказал он.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщал, что Украина уже начала контрактовать уголь из Южной Африки, которое частично поступит в мае, и рассчитывает закупать уголь в Америке.

Он рассказал, что Украине нужно по балансу 4,7 млн тонн угля до 1 января 2018 года.

По информации министра, Украина получила информацию от США о том, что они нам могут поставить 2,5-3 млн тонн угля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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