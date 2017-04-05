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У Міненерго розповіли, коли надійдуть перші поставки вугілля з ПАР

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Українські генеруючи компанії зафрахтували близько 280 тис. тонн вугілля у Південно-Африканській Республіці і перші поставки мають надійти 7 травня. Про це повідомив у коментарі УНН міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

“Перші поставки мають прийти 7 травня (з ПАР — ред.). Зафрахтовано ... 280 тис. тонн (вугілля антрацитової групи — ред.). Але ПАР немає таких об’ємів, які нам необхідні. По травню ми закриємося. Але нам вже треба до зими готуватися, тому, думаю, що у червні-серпні будуть планові поставки”, — сказав він.

Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомляв, що Україна вже почала контрактувати вугілля з Південної Африки, яке частково надійде в травні, та розраховує закуповувати вугілля в Америці.

Він розповів, що Україні потрібно по балансу 4,7 млн тонн вугілля до 1 січня 2018 року.

За інформацією міністра, Україна отримала інформацію від США про те, що вони нам можуть поставити 2,5-3 млн тонн вугілля.

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