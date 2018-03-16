В Минагрополитики сообщили о состоянии озимых зерновых культур
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На сегодня в хорошем и удовлетворительном состоянии находится почти 6,3 млн га озимых культур или 87%, а в слабом и сжиженном состоянии - 931 тыс. га (13%), передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украина.
По информации пресс-службы, из посеянных 7,3 млн га озимых культур всходы получены на 99,7% площадей, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находится почти 6,3 млн га (87%), в слабом и сжиженном состоянии - 931 тыс. га (13%). По подсчетам около 25,2 тыс. га (0,3%) посев не взошли.
Также, как отметили в ведомстве, ростки озимого рапса из посеянных 1 млн га получены на 98,6% площадей, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии 886,8 тыс. га (89%), в слабом и сжиженном состоянии - 108 тыс. га (11%), погибло 1 тыс. гектаров.
Напомним, урожай зерна в Украине по итогам 2017 составил 61,3 млн тонн при средней урожайности 42,3 ц/га, что на 7,3% меньше, чем в 2016 году, но без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО.