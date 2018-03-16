У Мінагрополітики повідомили про стан озимих зернових культур

За інформацією прес-служби, із посіяних 7,3 млн га озимих культур сходи отримано на 99,7% площ, з них в доброму та задовільному стані знаходиться майже 6,3 млн га (87%), в слабкому та зрідженому стані – 931 тис. га (13%). За підрахунками близько 25,2 тис. га (0,3%) посівів не утворили сходів.

Також, як зазначили у відомстві, сходи озимого ріпаку із посіяних 1 млн га отримані на 98,6% площ, з них в доброму та задовільному стані 886,8 тис. га (89%), в слабкому та зрідженому стані – 108 тис. га (11%), загинуло 1 тис. гектарів.

Нагадаємо, урожай зерна в Україні за підсумками 2017 року становив 61,3 млн тонн при середній урожайності 42,3 ц/га, що на 7,3% менше, ніж у 2016 році, але без урахування тимчасово окупованої території Криму та частини зони проведення АТО.