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В Милане тысячи людей пришли попрощаться с Сильвио Берлускони

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. В Милане тысячи людей пришли попрощаться с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, передает УНН.

В Милане тысячи людей пришли попрощаться с Сильвио Берлускони

Детали

На церемонии прощания с Берлускони, которая проходила в кафедральном соборе Милана — храме Рождества Девы Марии, присутствовал и президент Италии Серджо Маттарелла. Всего, по данным местных СМИ, к собору пришли около 20 тысяч человек.

Сильвио Берлускони умер 12 июня в возрасте 86 лет. В начале апреля сообщалось, что у политика диагностировали лейкоз.

Берлускони становился премьер-министром Италии четыре раза, владел огромной медиаимперией и дружил с российским диктатором владимиром путиным.

Италия прощается с бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони на государственных похоронах https://t.co/pcf6Em4Pv3 pic.twitter.com/zBXiWCYxAI

— Reuters (@Reuters) 14 июня 2023 года

Добавим

Гроб с телом политика в среду отвезут снова на виллу в Аркоре. Как утверждают СМИ, тело будет кремировано, а прах будет храниться в мавзолее на личной семейной вилле, который был построен по желанию Берлускони еще при жизни.

Политик скончался 12 июня на 87-м году жизни в миланской больнице San Raffaele, где находился с 9 июня.

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