У Мілані тисячі людей прийшли попрощатися із Сільвіо Берлусконі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У Мілані тисячі людей прийшли попрощатися з колишнім прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі, передає УНН.
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На церемонії прощання з Берлусконі, яка проходила в кафедральному соборі Мілана — храмі Різдва Діви Марії, був присутній і президент Італії Серджо Маттарелла. Загалом, за даними місцевих ЗМІ, до собору прийшли близько 20 тисяч людей.
Сільвіо Берлусконі помер 12 червня у віці 86 років. На початку квітня повідомлялося, що політик діагностував лейкоз.
Берлусконі ставав прем'єр-міністром Італії чотири рази, володів величезною медіаімперією і дружив із російським диктатором володимиром путіним.
Italy bids farewell to former Prime Minister Silvio Berlusconi in a state funeral https://t.co/pcf6Em4Pv3 pic.twitter.com/zBXiWCYxAI— Reuters (@Reuters) June 14, 2023
Додамо
Труну з тілом політика в середу відвезуть знову на віллу в Аркорі. Як стверджують ЗМІ, тіло буде кремоване, а порох зберігатиметься в мавзолеї на особистій сімейній віллі, який був побудований за бажанням Берлусконі ще за життя.
Політик помер 12 червня на 87-му році життя у міланській лікарні San Raffaele, де перебував з 9 червня.