У Мілані тисячі людей прийшли попрощатися із Сільвіо Берлусконі

Деталі

На церемонії прощання з Берлусконі, яка проходила в кафедральному соборі Мілана — храмі Різдва Діви Марії, був присутній і президент Італії Серджо Маттарелла. Загалом, за даними місцевих ЗМІ, до собору прийшли близько 20 тисяч людей.

Сільвіо Берлусконі помер 12 червня у віці 86 років. На початку квітня повідомлялося, що політик діагностував лейкоз.

Берлусконі ставав прем'єр-міністром Італії чотири рази, володів величезною медіаімперією і дружив із російським диктатором володимиром путіним.

Italy bids farewell to former Prime Minister Silvio Berlusconi in a state funeral https://t.co/pcf6Em4Pv3 pic.twitter.com/zBXiWCYxAI

— Reuters (@Reuters) June 14, 2023

Додамо

Труну з тілом політика в середу відвезуть знову на віллу в Аркорі. Як стверджують ЗМІ, тіло буде кремоване, а порох зберігатиметься в мавзолеї на особистій сімейній віллі, який був побудований за бажанням Берлусконі ще за життя.

Політик помер 12 червня на 87-му році життя у міланській лікарні San Raffaele, де перебував з 9 червня.