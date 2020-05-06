В Николаеве нашли повешенного 10-летнего ребенка

"Так, подтверждаем тот факт, что 10-летний мальчик повесился. Больше деталей сообщить не можем. По факту открыто уголовное производство по статье 115 УК (Умышленное убийство)", - сообщили в полиции.

Напомним, в Житомирской области 16-летний парень покончил с собой. Юношу нашли родители в гараже рядом с домом.