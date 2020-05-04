На Житомирщині повісився 16-річний хлопець
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 4 травня. УНН. На Житомирщині 16-річний хлопець вкоротив собі віку. Юнака знайшли батьки в гаражі поряд з будинком. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Житомирщини, передає УНН.
“Встановлено, що 16-річний хлопець виховувався у родині жителів села Горбового, що в Ємільчинському районі. У сім’ї було 4 дітей. Найстаршій дочці 19 років, а найменшій — 5. Загиблий юнак навчався у професійному училищі в Рівненській області”, — повідомили у пресслужбі ГУНП.
Під час першочергових дій поліцейські з’ясували, що вранці, після сніданку, хлопець сказав, що ненадовго має відлучитись у справах. А уже за півгодини рідні знайшли його у гаражі.
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На місці події працювала слідчо-оперативна група Ємільчинського відділення поліції. Зафіксовані обставини вказують на самогубство шляхом повішання.
“За словами батьків, жодних конфліктів в їх сина ні з ким не було. Позитивно хлопця охарактеризували і в навчальному закладі”, — розповів начальник Ємільчинського відділення поліції Руслан Прищепа.
Наразі триває встановлення всіх обставин. Призначено судово-медичну експертизу щодо причин смерті хлопця.