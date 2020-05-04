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В Житомирской области повесился 16-летний парень

Киев • УНН

 • 22855 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 4 мая. УНН. В Житомирской области 16-летний парень покончил с собой. Юношу нашли родители в гараже рядом с домом. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Житомирской области, передает УНН.

В Житомирской области повесился 16-летний парень

"Установлено, что 16-летний парень воспитывался в семье жителей села Горбового, что в Емильчинском районе. В семье было 4 детей. Старшей дочери 19 лет, а младшей - 5. Погибший юноша учился в профессиональном училище в Ровенской области", - сообщили в пресс-службе ГУНП.

Во время первоочередных действий полицейские выяснили, что утром, после завтрака, парень сказал, что ненадолго должен отлучиться по делам. А уже через полчаса родные нашли его в гараже.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Емильчинского отделение полиции. Зафиксированные обстоятельства указывают на самоубийство путем повешения.

"По словам родителей, никаких конфликтов у их сына ни с кем не было. Положительно парня охарактеризовали и в учебном заведении", - рассказал начальник Емильчинского отделения полиции Руслан Прищепа.

Сейчас продолжается установление всех обстоятельств. Назначена судебно-медицинская экспертиза о причинах смерти парня.

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