У Миколаєві знайшли повішеною 10-річну дитину

"Так, підтверджуємо такий факт, що 10-річний хлопчик повісився. Більше деталей повідомити не можемо. За фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (Умисне вбивство)", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, на Житомирщині 16-річний хлопець вкоротив собі віку. Юнака знайшли батьки в гаражі поряд з будинком.