У Миколаєві знайшли повішеною 10-річну дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Миколаєві знайшли повішеним тіло 10-річного хлопчика. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
"Так, підтверджуємо такий факт, що 10-річний хлопчик повісився. Більше деталей повідомити не можемо. За фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (Умисне вбивство)", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, на Житомирщині 16-річний хлопець вкоротив собі віку. Юнака знайшли батьки в гаражі поряд з будинком.