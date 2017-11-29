В Николаеве рабочие завода перекрыли мост на трассе международного значения

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 81292 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 73170 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 80125 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 87102 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 119711 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115526 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145290 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107397 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108826 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113366 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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В Николаеве рабочие завода перекрыли мост на трассе международного значения

В Николаеве рабочие завода перекрыли мост на трассе международного значения

Киев  •  УНН

 • 10508 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня утром в Николаеве рабочие ГП "Николаевский судостроительный завод" полностью перекрыли движение Варваровского моста, который является частью трассы международного значения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

"Примерно в 09:30 часов около 150 рабочих завода перекрыли автомобильное движение по ул. Большая Морская, что в Центральном районе г.. Николаева. Требование протестующих - выплата долгов по заработной плате", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители осуществляют охрану общественного порядка, работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции ГУ ЧП в Николаевской области и наряды патрульной полиции. Сейчас патрульные полицейские обеспечивают объезд участникам дорожного движения. Указанное событие внесено в журнал Единого учета.

Отметим, что протестующие заблокировали движение на Варваровский мост, который является частью трассы международного значения М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог).

Как сообщал УНН, крестьяне на Львовщине перекрыли трассу Львов-Ивано-Франковск.

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