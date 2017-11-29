В Николаеве рабочие завода перекрыли мост на трассе международного значения

"Примерно в 09:30 часов около 150 рабочих завода перекрыли автомобильное движение по ул. Большая Морская, что в Центральном районе г.. Николаева. Требование протестующих - выплата долгов по заработной плате", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители осуществляют охрану общественного порядка, работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции ГУ ЧП в Николаевской области и наряды патрульной полиции. Сейчас патрульные полицейские обеспечивают объезд участникам дорожного движения. Указанное событие внесено в журнал Единого учета.

Отметим, что протестующие заблокировали движение на Варваровский мост, который является частью трассы международного значения М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог).

Как сообщал УНН, крестьяне на Львовщине перекрыли трассу Львов-Ивано-Франковск.