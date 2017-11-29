У Миколаєві робітники заводу перекрили міст на трасі міжнародного значення
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні зранку в Миколаєві робітники ДП "Миколаївський суднобудівний завод" повністю перекрили рух Варварівського мосту, який є частиною траси міжнародного значення. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
"Приблизно о 09:30 годині близько 150 робітників заводу, перекрили автомобільний рух по вул. Велика Морська, що у Центральному районі м. Миколаєва. Вимога протестувальників – виплата боргів по заробітній платні", - йдеться у повідомленні.
На місці події правоохоронці здійснюють охорону публічного порядку, працює слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області та наряди патрульної поліції. Наразі патрульні поліцейські забезпечують об’їзд учасникам дорожнього руху. Вказана подія внесена до журналу Єдиного обліку.
Зазначимо, що протестувальники заблокували рух на Варваринському мосту, який є частиною траси міжнародного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на Таганрог).
Як повідомляв УНН, селяни на Львівщині перекрили трасу Львів–Івано-Франківськ.