У Миколаєві робітники заводу перекрили міст на трасі міжнародного значення

"Приблизно о 09:30 годині близько 150 робітників заводу, перекрили автомобільний рух по вул. Велика Морська, що у Центральному районі м. Миколаєва. Вимога протестувальників – виплата боргів по заробітній платні", - йдеться у повідомленні.

На місці події правоохоронці здійснюють охорону публічного порядку, працює слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області та наряди патрульної поліції. Наразі патрульні поліцейські забезпечують об’їзд учасникам дорожнього руху. Вказана подія внесена до журналу Єдиного обліку.

Зазначимо, що протестувальники заблокували рух на Варваринському мосту, який є частиною траси міжнародного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на Таганрог).

Як повідомляв УНН, селяни на Львівщині перекрили трасу Львів–Івано-Франківськ.