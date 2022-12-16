В Николаеве постепенно возобновляется подача тепла - горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Николаеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Николаевский городской совет.
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"Постепенно при наличии электроэнергии на объектах возобновляется подача теплоносителя. Для его транспортировки нужно время, поэтому совсем скоро в дома пойдет тепло", - говорится в сообщении.
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рф 16 декабря совершила массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре региона. Из-за проблем с электроснабжением был обесточен ряд объектов "ОКП Николаевоблтеплоэнерго" и прекращена подача тепла в дома горожан.