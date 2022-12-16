У Миколаєві поступово відновлюється подача тепла - міськрада

Цитата

“Поступово за наявності електроенергії на об’єктах відновлюється подача теплоносія. Для його транспортування потрібен час, тож зовсім скоро у домівки піде тепло”, — ідеться у повідомленні.

Додамо

рф 16 грудня здійснила масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі регіону. Через проблеми з електропостачанням було знеструмлено низку об’єктів “ОКП Миколаївоблтеплоенерго” і припинено подачу тепла в оселі містян.