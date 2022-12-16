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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Миколаєві поступово відновлюється подача тепла - міськрада

У Миколаєві поступово відновлюється подача тепла - міськрада

Київ • УНН

 • 530117 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Миколаєві тривають роботи з відновлення теплопостачання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Миколаївську міську раду.

Цитата

“Поступово за наявності електроенергії на об’єктах відновлюється подача теплоносія. Для його транспортування потрібен час, тож зовсім скоро у домівки піде тепло”, — ідеться у повідомленні.

Додамо

рф 16 грудня здійснила масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі регіону. Через проблеми з електропостачанням було знеструмлено низку об’єктів “ОКП Миколаївоблтеплоенерго” і припинено подачу тепла в оселі містян.

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