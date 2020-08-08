В Николаеве мужчина упал в приямок отапливаемого котла и застрял
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Николаеве мужчина 1937 года упал в приямок отопительного котла и застрял. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
“7 августа в 18: 25 ... поступило сообщение о том, что в жилом доме в переулке Энтузиастов города Николаева мужчина 1937 г.р. упал в приямок отопительного котла и застрял ”, - сказано в сообщении.
Отмечается, что спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения и дежурная смена оперативно-координационного центра прибыли на место. С помощью гидравлического инструмента и альпинистского снаряжения деблокировали и достали мужчину.
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