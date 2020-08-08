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У Миколаєві чоловік впав до приямка опалюваного котла та застряг

У Миколаєві чоловік впав до приямка опалюваного котла та застряг

Київ • УНН

 • 14312 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Миколаєві чоловік 1937 року народження впав до приямка опалювального котла та застряг. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

“7 серпня о 18:25...надійшло повідомлення про те, що у житловому будинку на провулку Ентузіастів міста Миколаєва чоловік 1937 р.н. впав до приямка опалювального котла та застряг”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення та чергова зміна оперативно-координаційного центру прибули на місце. За допомогою гідравлічного інструменту й альпіністського спорядження деблокували та вилучили чоловіка.

Нагадаємо, на Одещині у місті Чорноморську на третьому поверсі обірвався ліфт з дитиною всередині.

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