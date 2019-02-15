В метро Парижа неизвестный совершил нападение с кислотой

Один человек получил серьезные ранения и находится в тяжелом состоянии после нападения с кислотой, который произошел на 1-й линии парижского метро в пятницу, 15 февраля, сообщил источник в полиции Франции.

Нападение произошло между станциями Бастий и Гар-де-Льон после конфликта между двумя людьми.

Нападавший скрылся, в районе Гар-де-Льон проходит полицейская операция.

Напомним, мужчина с ножом напал на пассажиров лондонского метро.