У метро Парижа невідомий скоїв напад з кислотою

Одна людина отримала серйозні поранення і перебуває у тяжкому стані після нападу з кислотою, який сталася на 1-й лінії паризького метро в п'ятницю, 15 лютого, повідомило джерело в поліції Франції.

Напад стався між станціями Бастій і Гар-де-Ліон після конфлікту між двома людьми.

Нападник втік, у районі Гар-де-Ліон проходить поліцейська операція.

Нагадаємо, чоловік з ножем напав на пасажирів лондонського метро.