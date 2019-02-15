У метро Парижа невідомий скоїв напад з кислотою
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У метро Парижа у Франції невідомий скоїв напад з використанням кислоти. Про це УНН повідомляє з посиланням на France Info.
Одна людина отримала серйозні поранення і перебуває у тяжкому стані після нападу з кислотою, який сталася на 1-й лінії паризького метро в п'ятницю, 15 лютого, повідомило джерело в поліції Франції.
Напад стався між станціями Бастій і Гар-де-Ліон після конфлікту між двома людьми.
Нападник втік, у районі Гар-де-Ліон проходить поліцейська операція.
Нагадаємо, чоловік з ножем напав на пасажирів лондонського метро.