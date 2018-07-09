В метро могут появиться общественные туалеты

“Вопрос наличия на станциях метрополитена туалетных комнат, доступных для обычных людей (пассажиров метро), не новый и периодически поднимается гражданами. На сколько мне известно, в Киеве даже создавали такую ​​петицию, которую поддержали многие киевляне. То есть запрос у общества есть. Но проектирование публичных туалетов на станциях метрополитена в государственных строительных нормах сейчас не предусмотрено. Поэтому сейчас, обновляя ГСН по метрополитенам, мы решили также проанализировать и этот вопрос и рассмотреть предложение о введении новой нормы, которая будет касаться возможности проектирования туалетов на станциях метро или при входе в них”, - написал Парцхаладзе.

При этом он отметил, что необходимо проанализировать все технические возможности того, как это можно сделать.

“Нужно сделать оценку вопроса со всех сторон. Ключевые критерии: необходимость, безопасность и соотношение по стоимости. Возможно, на самих перронах станций делать это будет сложно технически. Альтернативные варианты — проектировать общественные туалеты при входе в метро или в подземных переходах. Это будет удобно для людей. Во многих странах Европы именно так и сделано, например, в подземках Лондона, Парижа или Рима работают такие туалеты ”, - отметил заместитель министра и добавил, что в Украине также есть примеры устройства туалетных комнат для пассажиров метро на некоторых станциях харьковского метрополитена.

Напомним, в ООН сообщили, что более половины населения Индии не имеет доступа к канализации.