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У метро можуть з'явитися громадські туалети

У метро можуть з'явитися громадські туалети

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Мінрегіон розгляне можливість проектування туалетів для пасажирів у метрополітені. Про це повідомив у Facebook заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе, передає УНН.

“Питання наявності на станціях метрополітену туалетних кімнат, доступних для звичайних людей (пасажирів метро), не нове і періодично піднімається громадянами. На скільки мені відомо, в Києві навіть створювали таку петицію, яку підтримало багато киян. Тобто запит у суспільства є. Але проектування публічних туалетів на станціях метрополітену в державних будівельних нормах зараз не передбачено. Тому зараз, оновлюючи ДБН щодо метрополітенів, ми вирішили також проаналізувати і це питання та розглянути пропозицію щодо введення нової норми, яка буде стосуватися можливості проектування туалетів на станціях метро чи при вході до них”, — написав Парцхаладзе.

При цьому він зауважив, що необхідно проаналізувати всі технічні можливості щодо того, як це можна зробити.

“Потрібно зробити оцінку питання з усіх сторін. Ключові критерії: необхідність, безпека і співвідношення щодо вартості. Можливо, на самих перонах станцій робити це буде складно технічно. Альтернативні варіанти — проектувати громадські вбиральні при вході у метро або в підземних переходах. Це буде зручно для людей. У багатьох країнах Європи саме так і зроблено, наприклад, у підземках Лондона, Парижа чи Рима працюють такі туалети”, — зауважив заступник міністра та додав, що в Україні також є приклади влаштування туалетних кімнат для пасажирів метро на деяких станціях харківського метрополітену.

Нагадаємо, в ООН повідомили, що більше половини населення Індії не має доступу до каналізації.

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