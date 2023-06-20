В метро Киева после утреннего сбоя снова заработали терминалы самообслуживания
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В столичном метрополитене вернулась в работу в обычном режиме система оплаты проезда, сообщили во вторник в КГГА, пишет УНН.
Детали
"Восстановлена нормальная работа всех средств оплаты проезда и терминалов самообслуживания", - говорится в сообщении КГГА в Telegram.
Как сообщается, сейчас оплатить проезд можно:
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- транспортной карточкой
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- qr-билетом
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- qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой"
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- бесконтактной банковской картой
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- мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.
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Напомним
На станциях метро Киева из-за повреждения внешних коммуникаций с утра не работали комплексы самообслуживания.