В метро Киева после утреннего сбоя снова заработали терминалы самообслуживания

Детали

"Восстановлена нормальная работа всех средств оплаты проезда и терминалов самообслуживания", - говорится в сообщении КГГА в Telegram.

Как сообщается, сейчас оплатить проезд можно:



транспортной карточкой



qr-билетом



qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой"



бесконтактной банковской картой



мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.



Напомним

На станциях метро Киева из-за повреждения внешних коммуникаций с утра не работали комплексы самообслуживания.