У метро Києва після ранкового збою знову запрацювали термінали самообслуговування
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У столичному метрополітені повернулася в роботу у звичайному режимі система оплати проїзду, повідомили у вівторок у КМДА, пише УНН.
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"Відновлено нормальну роботу усіх засобів оплати проїзду і терміналів самообслуговування", - ідеться у повідомленні КМДА у Telegram.
Як повідомляється, наразі сплатити за проїзд можна:
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- транспортною карткою
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- qr-квитком
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- qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"
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- безконтактною банківською карткою
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- мобільними додатками ApplePay та Google Pay.
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Нагадаємо
На станціях метро Києва через пошкодження зовнішніх комунікацій з ранку не працювали комплекси самообслуговування.