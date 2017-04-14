Неизвестный подстрелил четырех человек в метро Атланты

В метрополитене американского города Атланта неизвестный мужчина устроил стрельбу, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в управлении транспорта.

"Подозреваемый задержан, проводится расследование", - говорится в сообщении ведомства.

Станция West Lake Station, где произошел инцидент, временно закрыта.