Неизвестный подстрелил четырех человек в метро Атланты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. На станции West Lake Station американского города Атланта неизвестный подстрелил четырех человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В метрополитене американского города Атланта неизвестный мужчина устроил стрельбу, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в управлении транспорта.
"Подозреваемый задержан, проводится расследование", - говорится в сообщении ведомства.
Станция West Lake Station, где произошел инцидент, временно закрыта.