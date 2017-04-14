Невідомий підстрелив чотирьох осіб в метро Атланти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На станції West Lake Station американського міста Атланта невідомий підстрелив чотирьох людей, передає УНН з посиланням на Reuters.
У метрополітені американського міста Атланта невідомий чоловік влаштував стрілянину, в результаті чого постраждали чотири людини. Про це повідомили в управлінні міського транспорту.
“Підозрюваний затриманий, проводиться розслідування,” — йдеться в повідомленні відомства.
Станція West Lake Station, де стався інцидент, тимчасово закрита.