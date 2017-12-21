В Австралии машина въехала в толпу: до 19 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. До 19 человек получили ранения после того, как автомобиль въехал в толпу в центре Мельбурна в Австралии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Telegraph.
Внедорожник сбил большое количество пешеходов на тротуаре возле крупной железнодорожной станции на Флиндерс-стрит, многолюдном районе в центре города.
Полиция сказала, что водитель и еще один мужчина были арестованы, но правоохранители не смогли сразу подтвердить, рассматривается ли инцидент как связанный с терроризмом.
"Водитель транспортного средства и еще один человек были арестованы и находятся под стражей в полиции", - сообщили в полиции.
По сообщениям СМИ, до 19 пешеходов осмотрели медики из-за травм, из которых 12 были доставлены в больницы. Среди них были дети дошкольного возраста, которых с травмами головы доставили в больницу в "серьезном состоянии".
Напомним, в Италии авто влетело в толпу на рождественской ярмарке, есть пострадавшие.