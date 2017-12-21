В Австралії автомобіль в'їхав у натовп: до 19 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. До 19 осіб отримали поранення після того, як автомобіль в'їхав у натовп в центрі Мельбурна в Австралії. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Telegraph.
Позашляховик збив велику кількість пішоходів на тротуарі біля великої залізничної станції на Фліндерс-стріт, багатолюдному районі в центрі міста.
Поліція сказала, що водій і ще один чоловік були арештовані, але правоохоронці не змогли відразу підтвердити, чи розглядається інцидент як пов'язаний з тероризмом.
"Водій транспортного засобу і ще один чоловік були арештовані і перебувають під вартою у поліції", - повідомили в поліції.
За повідомленнями ЗМІ, до 19 пішоходів оглянули медики через травми, з яких 12 були доставлені в лікарні. Серед них були діти дошкільного віку, яких з травмами голови доставили в лікарню в "серйозному стані".
Нагадаємо, в Італії авто влетіло у натовп на різдвяному ярмарку, є постраждалі.