У Мартыненко заявляют, что экс-депутат не проигрывал апелляции в Швейцарии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Пресс-служба бывшего народного депутата Николая Мартыненко заявляет, что информация о проигрыше им апелляции в Швейцарии не соответствует действительности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе политика.
"Дата рассмотрения "дела Мартыненко" в апелляционном суде Швейцарии еще даже не назначена. Заявление близких к НАБУ Сергея Лещенко и ЦПК о якобы проигрыше Николаем Мартыненко апелляции в Швейцарии является фейком и составляющей информационной войны", - сообщили в пресс-службе политика.
В пресс-службе указали, что в опубликованной в СМИ информации говорится только об обнародовании решения суда первой инстанции от 26 июня 2020 года, которое в этот понедельник было обнародовано полностью.
Также в пресс-службе экс-депутата Мартыненко процитировали швейцарского адвоката Резу Вафадара, который отметил, что "в Швейцарии человек считается невиновным и неосужденным, пока не пройдены все стадии швейцарской юридической системы - апелляция и федеральный Верховный суд".
У экс-депутата "надеются на положительное для себя решение апелляционного суда".
Ранее Reuters сообщило, что Федеральный уголовный суд Швейцарии оставил в силе приговор в отношении бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко.
Как сообщалось ранее в УНН, ранее СМИ стало известно, что швейцарский суд приговорил Мартыненко к 28 месяцам заключения за отмывание денег. В июне Мартыненко заявил, что он обжаловал решение швейцарского суда.