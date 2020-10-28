У Мартиненка заявляють, що ексдепутат не програвав апеляції у Швейцарії

"Дата розгляду “справи Мартиненка” в апеляційному суді Швейцарії ще навіть не призначена. Заява близьких до НАБУ Сергія Лещенка та ЦПК про нібито програш Миколою Мартиненком апеляції у Швейцарії є фейком та складовою інформаційної війни", - повідомили у пресслужбі політика.

У пресслужбі вказали, що в опублікованій у ЗМІ інформації говориться лише про оприлюдення рішення суду першої інстанції від 26 червня 2020 року, яке в цей понеділок було оприлюднено повністю.

Також у пресслужбі ексдепутата Мартиненка процитували швейцарського адвоката Резу Вафадара, який відзначив, що “в Швейцарії людина вважається невинною і незасудженою, доки не пройдені всі стадії швейцарської юридичної системи — апеляцію та федеральний Верховний суд”.

В ексдепутата "сподіваються на позитивне для себе рішення апеляційного суду".

Раніше Reuters повідомило, що Федеральний кримінальний суд Швейцарії залишив в силі вирок стосовно колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка.

Як повідомлялося раніше в УНН, раніше ЗМІ стало відомо, що швейцарський суд засудив Мартиненко до 28 місяців ув’язнення за відмивання грошей. У червні Мартиненко заявив, що він оскаржив рішення швейцарського суду.