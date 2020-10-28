Мартиненко програв апеляцію у Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Федеральний кримінальний суд Швейцарії залишив в силі вирок першої інстанції стосовно колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка, засудженого за відмивання грошей у великих розмірах, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Швейцарський суд залишив в силі звинувачення колишнього українського депутата Миколи Мартиненка у відмиванні через швейцарські банки відкатів на мільйони доларів для укладення контрактів за завищеною ціною. У вироку, винесеному в понеділок, Федеральний кримінальний суд залишив в силі обвинувальний вирок другому громадянину України, який в судових документах був названий фінансовим радником Мартиненко, за допомогу у відмиванні хабарів на суму близько 2,9 мільйона євро в період з 2009 по 2011 рік”, — повідомляє агентство.
Як повідомлялося раніше в УНН, раніше ЗМІ стало відомо, що швейцарський суд засудив Мартиненко до 28 місяців ув’язнення за відмивання грошей.
Вказується, що справа в Швейцарії пов’язана з українською справою стосовно колишнього народного депутата і його спільників, яку вели НАБУ і САП і яка зараз розглядається у Вищому антикорупційному суді.
У червні Мартиненко заявив, що він оскаржив рішення швейцарського суду.