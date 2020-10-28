Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии

“Швейцарский суд оставил в силе обвинение бывшего украинского депутата Николая Мартыненко в отмывании через швейцарские банки откатов на миллионы долларов для заключения контрактов по завышенной цене. В приговоре, вынесенном в понедельник, Федеральный уголовный суд оставил в силе обвинительный приговор второму гражданину Украины, который в судебных документах был назван финансовым советником Мартыненко, за помощь в отмывании взяток на сумму около 2,9 миллиона евро в период с 2009 по 2011 год”, — сообщает агентство.

Как сообщалось ранее в УНН, ранее СМИ стало известно, что швейцарский суд приговорил Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание денег.



Указывается, что дело в Швейцарии связано с украинским делом в отношении бывшего народного депутата и его сообщников, которое вели НАБУ и САП и которое сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

В июне Мартыненко заявил, что он обжаловал решение швейцарского суда.